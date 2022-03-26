Окупанти не бажають брати участь у піхотних боях, а планують бомбардувати міста з артилерії та авіацією - Британська розвідка

Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях.
Через значні втрати і невміння воювати окупанти вирішили завдавати ударів авіацією та артилерією по містам України.
Про це повідомляє розвідка Мінборони Великої Британії.
"Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях, натомість збираються бомбардувати міста авіацією та обстрілювати з артилерії, аби деморалізувати українські сили.
Ймовірно, Росія продовжить використовувати свою потужну вогневу міць у міських районах, оскільки прагне обмежити свої і без того значні втрати ціною подальших втрат серед цивільного населення", - повідомляє розвідка.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії в Україну. Санкції запровадили й проти російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники російським військовим.