Окупанти не бажають брати участь у піхотних боях, а планують бомбардувати міста з артилерії та авіацією - Британська розвідка

Окупанти не бажають брати участь у піхотних боях, а планують бомбардувати міста з артилерії та авіацією - Британська розвідка

Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях.

Через значні втрати і невміння воювати окупанти вирішили завдавати ударів авіацією та артилерією по містам України.

Про це повідомляє розвідка Мінборони Великої Британії.

"Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях, натомість збираються бомбардувати міста авіацією та обстрілювати з артилерії, аби деморалізувати українські сили.

Ймовірно, Росія продовжить використовувати свою потужну вогневу міць у міських районах, оскільки прагне обмежити свої і без того значні втрати ціною подальших втрат серед цивільного населення", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії в Україну. Санкції запровадили й проти російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники російським військовим.