Окупанти не можуть почати агресивний наступ на Донбасі, бо їх стримують ЗСУ - Маляр

Окупанти не можуть почати агресивний наступ на Донбасі, бо їх стримують ЗСУ - Маляр

Окупанти стягнули техніку і готові до наступу.

ЗСУ стримують військові підрозділи окупантів, тому Росії не вдається почати наступ на Донбасі.

Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.

Нагадаємо, що російські військові прагнуть захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває у блокаді та майже повністю знищений. Окупанти можуть готуватися до висадки десанту в Маріуполі, повідомила 17 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Нами перевіряється інформація, що, можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється", – наголосила вона.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.