Окупанти не приховують використання в Україні забороненої зброї: СБУ перехопила розмову росіян

Російські окупанти підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.
Таким чином, РФ порушує закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше українців.
Про це йдеться в черговому телефонному перехопленні СБУ.
"Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорить один окупант іншому.
Починаючи з 2014 року окупанти вже неодноразово застосовували в зоні АТО/ООС заборонені засоби ураження. СБУ документує кожен із них.
Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.
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