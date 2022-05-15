Окупанти не приховують використання в Україні забороненої зброї: СБУ перехопила розмову росіян

Окупанти не приховують використання в Україні забороненої зброї: СБУ перехопила розмову росіян

Російські окупанти підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.

Таким чином, РФ порушує закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше українців.

Про це йдеться в черговому телефонному перехопленні СБУ.

"Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорить один окупант іншому.

Починаючи з 2014 року окупанти вже неодноразово застосовували в зоні АТО/ООС заборонені засоби ураження. СБУ документує кожен із них.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.