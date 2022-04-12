Окупанти не припиняють обстрілювати Луганщину: загинув один мирний мешканець, знищено 12 будинків

У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстилку.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Луганську область: лише протягом ночі знищено сім житлових будинків.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, загалом за добу пошкоджено 17 об’єктів, серед яких знищено 12 будинків мирних мешканців. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

У Рубіжному зайнялися три будинки. "Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше", наголосив Гайдай.

Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком. Два помешкання та кілька господарчих споруд – в Новодружеську. У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстилку. Загалом бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

Крім того, є жертви в Лисичанську. Один чоловік загинув, а три особи поранені. Двох мешканів вчасно евакуювали з-під обстрілів.

Як повідомлялся, на території Донецької та Луганської областей ведуться запеклі бої. Збройні сили України активно протистоять російським окупантам. Захисники України успішно відбили кілька атак ворога та знищили 35 одиниць техніки окупантів.

Після падіння "Путінського рейху" доведеться денацифікувати мільйони росіян (жестовою мовою)

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