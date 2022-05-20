Окупанти не пропускають автівки, збирають "данину" з підприємців та дезертирують - Запорізька ОВА

У Запорізькій області на тимчасово окупованих територіях російські росіяни продовжують залякувати цивільне населення та спричиняти значні матеріальні збитки.

Російські воєнні злочинці порушують права і свободи цивільних осіб, забороняють вільне пересування та переміщення на територію, контрольовану Україною.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"У Василівці окупанти на своєму блокпості окупанти вже четвертий день не пропускають понад 1000 машин на підконтрольну Україні територію. У машинах перебувають жінки та діти. Більшість з них вже не має грошей, аби купувати воду та їжу. Сьогодні кільком автівкам вдалося прорватися до Запоріжжя", - повідомили в ОВА.

Підприємці Бердянська змушені закупати товари з Криму. Щоб це зробити, треба обов’язково записатися на конвой супроводу. Подібна реєстрація допомагає місцевим колаборантам збирати інформацію про те, хто повертається з товаром, і з кого після можна збирати "данину".

Загарбники опублікували фото роздачі гуманітарки у селі Велика Білозерка. Судячи з фото, до окупантів по продукти прийшли близько 10 осіб.

У той самий час особовий склад ворога деморалізований, адже обіцяні виплати за участь у бойових діях командування російських окупаційних військ не здійснює. Зафіксовані випадки дезертирства окремих військовослужбовців окупаційних військ.

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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