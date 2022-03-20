Окупанти не пропустили до Херсонської області фури з продуктами і ліками

Окупанти не пропустили до Херсонської області фури з продуктами і ліками

Йдеться про 14 вантажівок з предметами першої необхідності.

Напередодні, 19 березня, російські окупанти не пропустили гуманітарний вантаж до Херсонської області.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил.

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"Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Втім, російська армія без причин не пропустили гуманітарний конвой.

У Генштабі наголошують, що таким чином окупанти намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення.

Крім того, загарбники країни-агресорки Росії поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Людям обіцяють скасувати кредитні борги, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.

Нагадаємо, на 20 березня гуманітарні коридори заплановано з Київської області та з Маріуполя Донецької області.

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