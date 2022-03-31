Окупанти не пустили до Бердянська 45 автобусів для евакуації - Верещук

Окупанти не пустили до Бердянська 45 автобусів для евакуації - Верещук

600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати на Запоріжжя.

Сьогодні до Бердянська їхало 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати на Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб завтра забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя", - зазначила вона.

Водночас, як повідомила Верещук, погодженими трьома гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 – з Маріуполя.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Україна веде переговори про мир з Росією, яка цинічно напала і вже 36 днів варварськи знищує цивільні будинки й інфраструктуру, а також вбиває мирних людей.

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