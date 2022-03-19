Окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва - голова Київської ОВА

Окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва - голова Київської ОВА

Противник продовжує обстрілювати населені пункти, тільки за вчорашній день знищено та пошкоджено 21 будівлю соціального напрямку.

Окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що в області "активні бойові дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій в сторону Києва".

"Ворог вивчає, ми вивчаємо і завдаємо удари, знищуємо колони, знищуємо штаби, бази, склади - іде активна фаза”, - сказав Павлюк.

Він додав, що ситуація контрольована, як такого загострення немає.

Говорячи про Бучу, Ірпінь, Гостомель, голова Київської ОВА зазначив, що ситуація ”поки незмінна, ворог активно переходить до оборони, окопується, максимально не даючи нашим військам розвивати наступальні дії”.

Павлюк наголосив, що противник продовжує обстрілювати наші населені пункти. За його словами, тільки за вчорашній день знищено та пошкоджено 21 будівлю соціального напрямку.

"Противник хаотично обстрілює населені пункти, максимально наносячи ураження місцевому населенню, щоб залякати, заставити людей боятися", - додав Павлюк.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву.

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