Окупанти не випускають тисячі авто з дітьми і жінками з Херсонщини: люди страждають від голоду

Окупанти не випускають тисячі авто з дітьми і жінками з Херсонщини: люди страждають від голоду

На виїзді з Херсонської області утворився багатокілометровий затор. Окупанти не випускають на українську територію тисячі авто з дітьми, жінками і людьми похилого віку.

Авто стоять по декілька діб. Виснажені люди не мають ані їжі, ані води, ані відпочинку.

Про це повідомляє уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

За її словами, крім цих жахів люди постійно перебувають під загрозою обстрілів окупантами.

"Днями рашисти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалась виїхати з міста. Від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір, який займався доставкою гуманітарних вантажів оскільки недалеко проходить лінія фронту та постійно точаться бої", - повідомила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради наголошсила, що такі дії російських військових є грубим порушенням статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, оскільки окупаційна держава не повинна затримувати осіб на території, що є особливо небезпечною у зв'язку з веденням воєнних дій.

"Вбивства мирного населення є військовими злочинами та злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, у вівторок, 17 травня, війська країни-окупантки поблизу села Давидів Брід обстріляли із "Градів" колону цивільних автомобілів. У салонах загинули мирні мешканці, які намагались проїхати до Бериславського району області.

Рашисти не пускають жителів Херсонщини виїхати з окупованої області

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