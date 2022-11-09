Окупанти не забирають тіла "мобіків" з полів та підриваються на своїх же мінах - Луганська ОВА.

На Луганщині тривають активні бойові дії. Росіяни практично зруйнували Білогорівку, а за останній тиждень на захоплених територіях почастішала "бавовна".

Про ситуацію на Луганщині повідомляє "Оперативний ЗСУ" з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

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За словами очільника ОВА, Білогорівку, за яку точаться бої, росіяни практично зруйнували. Населений пункт постійно обстрілюють, навіть із авіації.

За останній тиждень в окупантів на Луганщині сталося багато вибухів складів боєкомплектів та казарм, а "свіжомобілізовані" росіяни дуже слабко підготовлені, тож на полі бою мруть, як мухи. Побратими їхні тіла не забирають, трупи розкладаються і отруюють ґрунтові води, що у підсумку призводить до захворювання населення.

Також російські окупанти завзято мінують місцевість, при чому роблять це як попало, через що часто розлітаються на молекули, підриваючись на власних мінах.

Нагадаємо, що Сили оборони України активізували контрнаступальні дії на Кремінському напрямку та просуваються убік Сватового на Луганщині. Раніше ЗСУ атакували Новоселівське і просунулися вглиб окупованої території та атакували Куземівку, що за 13 км від Сватового.

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