ЗА 10 років росіяни влаштували на захоплених землях лише бідність і руйнацію.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські війська знищили залізницю. Вони просто не можуть відновити пасажирське сполучення.

Про це повідомляє ЦНС.

Деталі

Як наголошують у Центрі, за період російської окупації більшість колій вийшли з ладу, як і системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.

У підпіллі додають, що логістична модель армії РФ побудована саме на залізниці. Саме тому пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога.

Раніше стало відомо, що окупанти розпочали мобілізацію студентів на Луганщині.

Читайте також: