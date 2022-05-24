Окупанти недорахувалися два десятки своїх вояків після спроби атакувати ЗСУ - ОК "Південь"

Окупанти недорахувалися два десятки своїх вояків після спроби атакувати ЗСУ - ОК "Південь"

Російські окупанти на Херсонщині та Миколаївщині закріпилися на зайнятих рубежах та обстрілюють позиції ЗСУ

Своєю чергою українські захисники добряче "насипають" загарбникам - ті не дораховуються вояків десятками.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"В першій половині дня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалосьзавдати удар по наших позиціях. Втрат немає. А ось вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 22 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - повідомляють в ОК "Південь".

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Зазначається, що просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово.

Також російські окупанти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу.

Нагадаємо, що на півдні росіяни відправили на міни колону авто, які намагалися вирватися з окупованих територій, а потім розстріляли вцілілих. Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

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