Окупанти недоїдають, пиячать та саботують накази командирів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не отримують достатньо продовольства та боєприпасів.
На флоті окупантів солдати пиячать і саботують накази командирів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Як повідомили в Генштабі, в підрозділах російських окупнатів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.
"За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми.
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