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Окупанти недоїдають, пиячать та саботують накази командирів - Генштаб ЗСУ

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Окупанти недоїдають, пиячать та саботують накази командирів - Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти не отримують достатньо продовольства та боєприпасів.

На флоті окупантів солдати пиячать і саботують накази командирів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як повідомили в Генштабі, в підрозділах російських окупнатів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

"За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми.

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