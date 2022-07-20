Окупанти недоїдають, пиячать та саботують накази командирів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не отримують достатньо продовольства та боєприпасів.

На флоті окупантів солдати пиячать і саботують накази командирів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як повідомили в Генштабі, в підрозділах російських окупнатів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Також читайте Україна пропонує виробникам протестувати свою зброю на російських окупантах - Резніков

"За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми.

Читайте також: