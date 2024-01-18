Окупанти нещадно обстрілюють Херсон: за добу двоє загиблих і семеро поранених

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати Херсон на область. Протягом минулої доби, 17 січня, дві людини загинули, а семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, зокрема "Shahed-131/136". Лише по Херсону ворог випустив 57 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні. Крім того, Shahed окупанти атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.

Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Україну 33 безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Читайте також: