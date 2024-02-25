Окупанти нещадно обстрілюють Херсонщину: в ОВА розповіли деталі

Від ранку неділі, 25 лютого, російська армія нещадно обстрілює Херсонську область з різного виду озброєння: танків, мінометів, артилерії, дронів.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, численні "прильоти" зафіксовані у багатьох населених пунктах Бериславської, Дар'ївської, Милівської, Новоронцовської, Білозерської громад. Сталися влучання у вже зруйнований заклад освіти та майданчик дитячого садка, каже Прокудін. Минулося без з постраждалих.

"Вкотре закликаю, якщо ви або ваші близькі знаходяться у прифронтових населених пунктах, де надскладна безпекова ситуація, зателефонуйте на гарячу лінію 0800 33 0951 або зверніться до старости чи поліції. Ми допоможемо з евакуацією, пошуком житла та оформленням фінансової допомоги", - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого у Бериславі російські окупанти скинули з БпЛА вибухівку на місцевого жителя. Чоловік на момент атаки перебував біля магазину.

Читайте також: