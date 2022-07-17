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Окупанти невдало провели розвідку боєм поблизу Берестового та Білогорівки - Генштаб

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Окупанти невдало провели розвідку боєм поблизу Берестового та Білогорівки - Генштаб

Фото: Associated Press

На Луганщині російські окупанти намагалися випробувати сили ЗСУ.

Чергова спроба провести розвідку боєм закінчилася невдало для росіян.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС.

"Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Чорному морі зменшилося корабельне угруповання противника, але залишилися 16 крилатих ракет типу "Калібр"

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