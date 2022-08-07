Окупанти безрезультатно штурмували Піски, Красногорівку та Спартак на Авдіївському напрямку

Минулої доби російські окупантинамагалися штурмувати у напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

"Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, на що саме російська армія робить ставку у війні з Україною.

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