Окупанти обірвали їхнє життя: за добу в регіонах загинули щонайменше 5 мирних українців

Впродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 53-річна жінка на Дніпропетровщині, одна людина на Донеччині та ще троє на Харківщині. Кількість жертв на Донбасі встановлюється. Є і поранені.

Розповідаємо про ситуацію в регіонах станом на 9:00 13 лютого за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина: вчора впродовж дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 50 прильотів.

В Есманьській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади. В інших громадах — без наслідків.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Новоандріївка, Староукраїнської, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Степове, Кам'янське, Степногірськ.

Є руйнування в результаті обстрілів, деталі та наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів Нікополя загинула 53-річна жінка. Поранень зазнали двоє людей, пенсіонерки. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

В Марганецькій громаді минулося без жертв і постраждалих; пошкоджені 20 приватних будинків, лінії електропередач і газопровід.

Харківщина: сьогодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено декілька житлових будинків, сталися пожежі. Без постраждалих.

Минулої доби ворог вів вогонь по щонайменше 10 населених пунктах Харківщини. На Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів: Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове.

Вчора під ворожим вогнем впродовж дня було м. Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарчі споруди.

Вдень обстріляне селище Дворічна Куп'янського району. Там пошкоджено двоповерховий житловий будинок, гаражі та автомобіль.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району, який стався приблизно ввечері, пошкоджено приватний будинок. Поранення отримав 47-річний цивільний.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Кремінної і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську: у Дружківці ракетою пошкодили лікарню, у Покровську обстрілом ушкоджено 7 будинків та дитсадок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Поблизу Соледара ситуація важка: в селі Парасковіївка відбуваються інтенсивні обстріли та штурмові дії. Поодинокі обстріли відбувалися поблизу с. Роздолівка, с. Федорівка.

У с. Васюківка пошкоджено три приватних будинки, постраждалих немає.

Не спадає напруга поблизу Вугледара: постійні обстріли цих населених пунктів, а також населених пунктів сусідніх громад, зокрема, Мар'їнської та Курахівської.

У Мар’їнській громаді: одна людина поранена в Єлизаветівці; зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4 в Красногорівці; 4 будинки пошкоджено у Зоряному.

У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику та територію підприємства у Курахівці. На Донеччині за добу: 1 загиблий, 1 поранений.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

Російська армія обстріляла Херсонську громаду: постраждала одна людина — чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Поблизу села Новорайськ Бериславського району автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

Загалом вподовж доби через дії Росії на Херсонщині 3 людини загинули, 1 отримала поранення.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 78 осіб, з них 3 — діти.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українська авіація впродовж минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях ворожих ЗРК.

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