Окупанти обладнують передові позиції на Бахмутському напрямку та обстрілюють навколишні села з літаків - Генштаб

На Бахмутському напрямку російські окупанти заходилися укріплювати свої передові позиції.

Також загарбники продовжують застосовувати авіацію для обстрілів населенних пунктів Донеччини.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій, - йдеться в повідомленні.

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Також на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина.

Ворот завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російських окупантів поблизу Долини та Іванівки на Донеччині.

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