Окупанти облаштували катівню на Сумщині: їхній верховода отримав за це “медаль Суворова”

До цивільних людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води.

Служба безпеки України ідентифікувала п’ятьох російських військових, які катували мирних жителів під час тимчасової окупації Сумщини. Після втечі окупантів російське командування нагородило верховоду катів “медаллю Суворова”.

Про це повідомили в п’ятницю, 9 лютого, у пресслужбі СБУ.

Як встановило слідство, у лютому-березні 2022 року п’ятеро фігурантів брали участь у захопленні Охтирського району Сумщини, зокрема міста Тростянець. Під час окупації населеного пункту вони входили до складу російських “каральних загонів”, які викрадали і катували місцевих жителів у підвалі захопленого на той час місцевого елеватора.

До цивільних людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води.

Мова йде про військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил РФ:

старшого лейтенанта Олексія Рижковіча – командира 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

– командира 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону; лейтенанта Максима Волчека – командира 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

– командира 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону; сержанта Рустама Ірзаєва – командира відділення 1-го мотострілецького батальйону;

– командира відділення 1-го мотострілецького батальйону; рядового Петра Ілюшина – заступника командира бойової машини, навідника-оператора 1-го мотострілецького батальйону;

– заступника командира бойової машини, навідника-оператора 1-го мотострілецького батальйону; рядового Вадима Мітіна – командира танка у складі танкового батальйону.

Як зауважили в СБУ, особливою жорстокістю відзначався Волчек, якого після втечі окупантів із Сумщини нагородили “медаллю Суворова”.

Також задокументовано, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і погрожував йому “переламати всі кістки”, намагаючись схилити до співпраці з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Херсонщині, в селі Біляївка, понад 5 місяців російські окупанти незаконно утримували та катували щонайменше 20 українців.

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