Окупанти облаштували склад боєприпасів у лікарні та гатять по цивільній інфраструктурі: ситуація у Запорізькій області

Окупанти облаштували склад боєприпасів у лікарні та гатять по цивільній інфраструктурі: ситуація у Запорізькій області

Російські окупанти "облаштовуються" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Росіяни захопили лікарню у місті Пологи і зробили з неї склад для боєприпасів.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"У Пологах у приміщенні місцевої лікарні окупанти облаштували склад боєприпасів. При цьому росіяни забороняють персоналу надавати медичні послуги місцевим жителям", - йдеться у повідомленні.

Також у Штабі зазначають, що російські загарбники безрезультатно штурмують позиції ЗСУ в районі Гуляйполя.

"Ворог зазнає значних втрат, але в той самий момент забирає життя та здоров’я мирного населення Запорізького краю. Вчора, 1 травня, російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова - окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доправлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на сході України знищили понад пів сотні російських солдатів та шість артилерійських систем.

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