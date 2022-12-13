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Окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в Луганську

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в Луганську

Фото: Associated Press

Поранених солдат армії лікують медики з РФ.

Російські окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в тимчасово захопленому Луганську. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Луганську один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. Для надання медичної допомоги солдатм загарбники залучають медичний персонал з Російської Федерації.

За його словами, загарбники використовують інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованих територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Гайдай також повідомив, що у Кремінній росіяни виселяють жителів із квартир на перших та других поверхах і оселяються там.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій Луганській області російські війська у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей. Учні 8 та 10 класів ходитимуть на "курс молодого бійця".

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Дата публікації
Перегляди
19
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