Окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в Луганську

Російські окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в тимчасово захопленому Луганську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Луганську один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. Для надання медичної допомоги солдатм загарбники залучають медичний персонал з Російської Федерації.

За його словами, загарбники використовують інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованих територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Гайдай також повідомив, що у Кремінній росіяни виселяють жителів із квартир на перших та других поверхах і оселяються там.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій Луганській області російські війська у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей. Учні 8 та 10 класів ходитимуть на "курс молодого бійця".

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