Окупанти обмежують жителям Криму доступ до ліків і меддопомоги: що сталося

Окупаційна влада у Криму обмежує доступ до ліків для цивільного населення. Усі запаси медичних препаратів, які можуть бути використані при наданні первинної медичної допомоги резервуються для окупаційних військ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Окрім проблеми з ліками, за вказівкою Кремля, у цивільних лікарнях немає ліжко місць. Російські війська не розгортають додаткових шпиталів, а використовують наявну цивільну інфраструктуру.

"Раніше окупанти уже вичерпали зайняли усі ліжко-місця у цивільних медзакладів на ТОТ Херсонщини. А зараз зважаючи на значну активність Сил оборони на Запорізькому та Таврійському напрямку їм доводиться все більше транспортувати поранених углиб території тимчасово окупованого Криму", - мовиться у повідомленні.

Прикметно, що росіяни змушують цивільне населення здійснювати донацію крові для окупаційного війська.

"Усе це посилює громадянський спротив на Кримському півострові, про що, зокрема, свідчить серія успішних ударів Сил оборони України по військових об’єктах", - мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що росіяни також вербують українських дітей з території РФ та змушують їх повідомляти про "мінування" шкіл та інших закладів.

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