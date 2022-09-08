Окупанти обстріляли 15 міст та сіл Запорізької області: зруйновано десятки будинків

Поліція зафіксувала за добу 27 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 7 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 15 населених пунктах області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Яблукове, Новоданилівка, Мала Токмачка, Бурляцьке, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське, Малі Щербаки.

До поліції надійшло 27 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуйовано 1241 людей, з них 300 – діти.

Нагадаємо, у середу, 7 вересня, росіяни обстріляли людей у с. Мала Токмачка Запорізької області, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. На місці трагедії загинули троє осіб, ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані.

Читайте також: