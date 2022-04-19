Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі і поранені, серед них - дитина

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі і поранені, серед них - дитина

За добу на Донеччині поліція задокументувала 21 обстріл російськими окупантами.

Російські війська здійснили 21 обстріл по 17 населених пунктах Донецької області. Є загиблі та поранені, серед них - дитина.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Краматорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Новгородське, Нью-Йорк, Луганське, Шандриголове, Нікольське Святогірської громади, Торське, Зарічне, Роздольне, Берестове.

Руйнувань зазнали цивільні об’єкти – житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.

Національна поліція України

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок артобстрілів окупантів біля Авдіївки загинула одна людина.

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