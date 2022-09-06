Окупанти обстріляли 18 сіл та міст Запорізької області: зруйновано десятки цивільних об'єктів

Поліція зафіксувала 47 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 5 вересня, на Запорізькому напрямку російські військові обстріляли позиції українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у 18 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів: Темирівка, Гуляйполе, Щербаки, Камишуваха, Малі Щербаки, Оріхів, Білогір'я, Новоданилівка, Червоне, Малинівка, Юрківка, Новоандріївка, Полтавка, Ольгівське, Залізничне, Дорожнянка, Мала Токмачка, Кам'янське", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 47 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби проводилася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Було евакуйовано 1266 людей, з них 309 – діти.

Нагадаємо, мешканців Оріхова Запорізької області закликають евакуюватися через активні бойові дії.

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