Окупанти обстріляли 20 сіл та міст Запорізької області: гатили по цивільній інфраструктурі

За добу поліція зафіксувала 14 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби російські війська обстріляли позиції українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 20 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Оріхів, Преображенка, Новопавлівка, Новоданилівка, Ольгівське, Степногірськ, Мала Токмачка, Гуляйполе, Новодарівка, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новоандріївка, Білогір'я, Щербаки, Новопокровка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Кам'янське", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 14 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1027 людей, з них 271 – діти.

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