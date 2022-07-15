Окупанти обстріляли 7 сіл і міст на Запоріжжі та понад 50 разів вдарили по позиціях ЗСУ

Російські військові злочинці б'ють по цивільній інфраструктурі в населених пунктах.

Впродовж минулої доби, 14 липня, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах семи сіл та міст Запорізької області. Також загарбники 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомили в Запорізькій ОВА.

Ворог здійснив 53 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За даними поліції, за минулу добу окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Кам’янське, Степове, Новоандріївка, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе.

В результаті обстрілів російськими окупаційними військами до правоохоронців надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Також минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1429 людей, з них 386 – діти.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Захисники Запорізького краю утримують рубежі, захищають нашу землю та дають гідну відсіч російським окупантам", - зазначили в ОВА.

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