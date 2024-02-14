Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Селидовому: поранено 4 людини (фото)

Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження.
Російські окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, внаслідок чого було поранено щонайменше 4 людини.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він заявив, що загарбники ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.
"Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.
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