Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Селидовому: поранено 4 людини (фото)

Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження.

Російські окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, внаслідок чого було поранено щонайменше 4 людини.

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Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він заявив, що загарбники ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

"Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Селидового / Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.

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