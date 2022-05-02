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Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Оріхові на Запоріжжі: двоє людей загинули, четверо поранені

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Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Оріхові на Запоріжжі: двоє людей загинули, четверо поранені

фото / Запорізька ОВА

У неділю, 1 травня, російські військові гатили по цивільній інфраструктурі міста Оріхів Запоріжської області.

Oкупанти влучили у багатоповерхові будинки, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомив речник Запоріжської ОВА Іван Арєф‘єв.

"Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості до лікарні були доправлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", - йдеться у повідомленні.

фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА

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