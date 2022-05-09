Окупанти обстріляли Богодухів і Золочів, є загиблі та поранені: ситуація у Харківській області

Окупанти обстріляли Богодухів і Золочів, є загиблі та поранені: ситуація у Харківській області

В Харківській області піротехніки проводять очищення територій від боєприпасів.

Російські окупаційні війська минулої доби завдали по Харкову 1 артилерійський удар. Постраждав район Сокільників. Також внаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) - 4 осіб отримали поранення, 1 людина загинула у Циркунах.

Коротко про ситуацію на Харківщині за підсумками минулої доби розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі - 3 поранених, 2 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах - 2 поранених. Всього за добу по Харківській області через обстріли росіян - 9 поранених, 3 людини, на жаль, загинули", - розповів Синєгубов.

Тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції. ЗСУ утримують позиції і не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії.

Олег Синєгубов наголосив, щоб місцеві жителі не поспішали із поверненням до звільнених населенних пунктів, оскільки там зараз там працюють правоохоронці та виконують надскладну роботу піротехнічні підрозділи.

"Окупанти залишили по собі сотні мін на виїздах, вулицях, в будинках тощо. Під час розмінування отримали поранення 3 рятувальники, медики надають необхідну допомогу. Тому ще раз звертаємося: відвідувати щойно звільнені території дуже небезпечно", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині — село Циркуни.

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