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Окупанти обстріляли цивільні об'єкти в кількох областях України: є загиблі та поранені

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Окупанти обстріляли цивільні об'єкти в кількох областях України: є загиблі та поранені

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Російські окупанти продовжують обстріли населенних пунктів України.

Минулої доби обстрілів зазнали Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровські області.

Про це повідомляють обласні держадміністрації, інформує Суспільне.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині. 

На Дніпропетровщині минулої доби окупанти обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. 

Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби — один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста. 
Окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони — 4 поранених. 
У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці.
Ізюм — тривають бої.

Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ — загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. Є пошкодження цивільної інфраструктури, але задокументувати пошкодження неможливо через постійні обстріли. 

У Авдіївці: звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.
Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох  істричних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни. 

Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Детальна інформація щодо інших ушкоджень та можливих постраждалих уточнюється. 

На Херсонщині протягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води. 

Миколаївщина: усю ніч обстрілювали  селище Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли в більшості гаражі. Окупанти також обстрілювали Білозерку, Первомайську СТГ, села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає.

Також увечорі окупанти обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ. Є руйнація приватних будинків, вийшло з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти під виглядом пошуку партизанів грабують місцевих жителів.

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