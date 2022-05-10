Окупанти обстріляли цивільні об'єкти в кількох областях України: є загиблі та поранені

Російські окупанти продовжують обстріли населенних пунктів України.
Минулої доби обстрілів зазнали Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровські області.
Про це повідомляють обласні держадміністрації, інформує Суспільне.
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині.
На Дніпропетровщині минулої доби окупанти обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби — один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста.
Окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони — 4 поранених.
У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці.
Ізюм — тривають бої.
Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ — загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. Є пошкодження цивільної інфраструктури, але задокументувати пошкодження неможливо через постійні обстріли.
У Авдіївці: звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.
Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни.
Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Детальна інформація щодо інших ушкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
На Херсонщині протягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.
Миколаївщина: усю ніч обстрілювали селище Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли в більшості гаражі. Окупанти також обстрілювали Білозерку, Первомайську СТГ, села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає.
Також увечорі окупанти обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ. Є руйнація приватних будинків, вийшло з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти під виглядом пошуку партизанів грабують місцевих жителів.
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