Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру і ще 64 рази вдарили по позиціях ЗСУ у Запорізькій області

Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у трьох населених пунктах Запорізької області.

Про це сьогодні, 11 липня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Російські військові 64 рази обстріляли позиції українських бійців в області застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також ворог вів вогонь по мирних містах та селах.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Приморське, Кам’янське. Надійшло 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1300 цивільних людей, з них 344 – діти.

"Противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Захисники Запорізького краю утримують рубежі, захищають нашу землю та дають гідну відсіч російським окупантам", - додали в ОВА.

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