Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру на Запоріжжі та били по позиціях ЗСУ з важкої артилерії

Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти інфраструктури і гатять по позиціях українських військових.

Впродовж минулої доби, 21 липня, російські війска обстрілювали позицій українських захисників у Запорізькій області. Ворог застосовував танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомили у Запорізькій ОВА.

Окрім цього росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру.

"За інформацією ГУНП у Запорізькій області, надійшло 6 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - поінформували в ОВА.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1686 людей, з них 482 – діти.

"Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам", - додали в обладміністрації.

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