Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові: у лікарні повилітали шибки

На даний момент без постраждалих.

Російські загарбники в ніч проти 27 квітня обстріляли Харків, приліт зафіксували біля медичної установи, де повилітали шибки.

Також читайте Ворог обстріляв Харків: у місті лунали вибухи

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих — у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація", - повідомив мер Терехов.

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередньо постраждалих в результаті обстрілу нема.

"Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.