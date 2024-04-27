Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові: у лікарні повилітали шибки

На даний момент без постраждалих.
Російські загарбники в ніч проти 27 квітня обстріляли Харків, приліт зафіксували біля медичної установи, де повилітали шибки.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих — у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація", - повідомив мер Терехов.
В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередньо постраждалих в результаті обстрілу нема.
"Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.
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