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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 14 селах та містах Запорізької області

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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 14 селах та містах Запорізької області

Фото: Нацполіція Запорізької області

Поліція за добу зафіксувала 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 31 серпня, російські війська обстріляли позиції українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах 14 населених пунктів області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Нестерянка, Бурлацьке, Шевченко, Червоне, Преображенка, Новоіванівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське.

До поліції надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

За минулу добу з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1682 людини, з них 470 – діти.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
766
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