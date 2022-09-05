Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 14 селах та містах Запорізької області

Поліція зафіксувала 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби російські війська обстріляли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 14 населених пунктах.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Залізничне, Полтавка, Мікільське, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське.

До поліції надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1156 людей, з них 288 – діти.

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