Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 9 селах і містах Запорізької області

Також за минулу добу, 7 липня, в Запорізькій області російські військові понад 50 разів обстріляли позицій українських захисників із важкого озброєння.

Про це сьогодні, 8 липня, повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.



"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новодарівка, Темирівка, Новокарлівка, Ноопрокопівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ, Таврійське. Надійшло 33 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідосленні.

Окрім цього впродовж минулої доби російські окупанти 53 рази обстріляли позицій українських військових із танкове озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Також в ОВА зазначили, що за минулу добу в області евакуювали 1647 цивільних людей з тимчасово окупованої території, з них 436 – діти.

Водночас противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.

У деяких підрозділах окупантів хочуть покінчити із "спецоперацією", тому був випадок, коли загарбники самі ж обстріляли свої позиції із реактивної артилерії.

"За інформацією української розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої "спецоперації" та підсвідомо допомагають Збройним Силам України проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ. Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: