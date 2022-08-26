Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області

Впродовж минулої доби ворог обстріляв позицій українських захисників в Запорізькій області із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах чотирьох населених пунктів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.



За повідомленням поліції області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі сіл Новодарівка, Преображенка, міста Оріхів, та селища Степногірськ.



До правоохоронців надійшло 32 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.



Також в ОВА повідомили, що впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1622 людини, з них 470 – діти.

Нагадаємо, російські окупанти 25 серпня обстріляли Оріхів та навколишні населені пункти, внаслідок чого загинув 17-річний хлопець.

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