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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в двох селах та двох містах Запорізької області

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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в двох селах та двох містах Запорізької області

Фото: Запорізька ОВА

До поліції за добу надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

За останню добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах двох сіл та двох міст Запорізькій області. Також ворог гатив по позиціях українських військових на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 17 серпня, повідомили у Запорізькій ОВА.

"Впродовжминулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, за минулу добу окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі двох сіл Преображенка, Новоандріївка, та двох міст Оріхів і Гуляйполе.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - зазначили в ОВА.

Також впродовж минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Було евакуйовано 344 людей, з них  96 – діти.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1090
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