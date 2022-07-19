До поліції надійшло 15 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Впродовж минулої доби, 18 липня, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах 4 населених пунктів Запорізької області. Також ворог відкрив вогонь по позиціях українських бійців.

Про це сьогодні, 19 липня, повідомили у Запорізькій ОВА.

Ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Окрім цього, за повідомленням поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах сіл Таврійське, Юрківка, Воздвижівка, та міста Кам'янське.

До правоохоронців надійшло 15 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1575 людей, з них 417 – діти.

"Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам", - зазначили в ОВА.

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