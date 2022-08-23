Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в трьох населених пунктах Запорізької області

Дата публікації
Перегляди
2393
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в трьох населених пунктах Запорізької області

Окупанти руйнують цивільну інфраструктуру в Запорізькій області

Росіяни також обстрілювали позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку.

За минулу добу, 22 серпня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у районі двох міст і одного села в Запорізькій області. Окрім цього ворог також обстрілював позиції українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих обстрілів до поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1947 людей, з них 534 – діти.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2393
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація