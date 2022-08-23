Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в трьох населених пунктах Запорізької області

Росіяни також обстрілювали позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку.

За минулу добу, 22 серпня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у районі двох міст і одного села в Запорізькій області. Окрім цього ворог також обстрілював позиції українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих обстрілів до поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1947 людей, з них 534 – діти.

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