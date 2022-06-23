Окупанти обстріляли Донецьку область, вбивши 4 і поранивши 5 цивільних: розпочато розслідування

Окупанти гатять по мирних містах та селах Донеччини, вбиваючи цивільне населення.

Впродовж 21-22 червня на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей, ще п'ятеро поранено. Окупанти завдавали ударів по житлових будинках, медзакладах, магазинах, та гаражах.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато 24 кримінальні провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, 21-22 червня 2022 року агресор вкотре обстріляв м. Красногорівка, м. Авдіївка м. Соледар, м. Слов’янськ, м. Торецьк та його околиці, а також селище Очеретино, с. Опитне, с. Максимільянівка і с. Первомайське Покровського району, с. Пречистівка Волноваського району, селище Райгородок та с. Пришиб Слов’янського району, с. Ярова Краматорського району, с. Орлівка Ясинуватського району та с. Зайцеве Бахмутського району", - йдеться у повідомденні.

Внаслідок обстрілів росіянами населених пунктів четверо мирних мешканців загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

"Знищені квартири у багатоповерхівках, без електропостачання залишились двоє сіл. Також пошкоджено житлові будинки, будівлі медичних установ, будинок культури, господарські приміщення, магазини, гаражі та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) здійснюється досудове розслідування у 24 кримінальних провадженнях.

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