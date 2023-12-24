Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: що відомо (фото)

У неділю, 24 грудня, російська окупаційна армія обстріляла два селища Донецької області, в яких відсутні будь-які об’єкти військового призначення. За попередніми даними, проти мирних людей окупанти застосували керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У селищі Очеретиному Покровського району під час авіаобстрілу приватного сектору поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці однією з вулиць.

Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на селище Нью-Йорк Торецької міської громади. Потерпілі – чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними стався вибух ворожого снаряда.

Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали на місце події “швидку”. У постраждалих діагностовано осколкові поранення.

Під час обстрілу вибухами було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, паркани й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, цього ж дня росіяни обстріляли селище Білозерка поблизу Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 36-річна місцева жителька.

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