Окупанти обстріляли автобус, який евакуйовував людей з Лисичанська: фото

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, усіх доправлено до залізничних вокзалів.

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – у жодному разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін", - зазначив він.

За словами Гайдая, сьогодні у Лисичанську ворог обстріляв автобус, який евакуйовував людей.

"На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів. До речі, з цього міста сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські війська відтискають російських військових подалі від Києва, роблячи фактично неможливим штурм столиці.

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