Окупанти обстріляли фермерські господарства на Миколаївщині та село на Одещині: поранена новонароджена дитина

На Південному напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати населенні пункти з артилерії та ракетами.

Ворог також продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах.

Про це йдеться в денному зведенні ОК "Південь" станом на 19 липня.

Втрачаючи логістику і резерви, російські окупанти не створюють ударних угруповань, а намагаються тримати основною формою ведення бою дистанційні обстріли.

Так, протягом ночі атаковано Одещину 7 ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, одну з яких збили сили ППО. Решта ракет влучили в одне з сіл на Одещині. Зруйновано і загорілися 5 приватних будівель, постраждали школа, будинок культури, декілька інших приватних садиб та автомобілів. Постраждало 6 цивільних осіб, із них одна новонароджена дитина.

На Миколаївщині окупанти застосували зенітно-ракетну систему С-300. Обстріляно фермерські господарства та сільськогосподарські угіддя навколо населених пунктів Висунськ, Новий Буг, Лепетиха.

Також російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, що на околиці міста Снігурівки Миколаївської області окупанти обстріляли приватний будинок, убивши 4 людей. Російські пропагандисти одразу звинуватили в обстрілі Збройні сили України.

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