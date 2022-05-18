Окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами школу в Авдіївці: згоріла вщент (фото)

Армія держави-окупантки Російської Федерації не припиняє обстрілювати Авдіївку у Донецькій області.

У ніч проти 18 травня російська армія обстріляла місто забороненими фосфорними боєприпасами. Ворог знищив на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його слова, школа згоріла вщент. Обійшлося без постраждалих. У будівлі навчального закладу перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

"До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут руїни. У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - наголосив очільник ОВА.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти: 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 вищий навчальний заклад.

Як повідомлялося, на Донеччині за минулу добу, 17 травня, поліція задокументувала 28 російських обстрілів – є загиблі та поранені. Серед поранених – 9-річний хлопчик. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.

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