Окупанти обстріляли Гірську громаду на Луганщині: загинули мати з дитиною

Окупанти обстріляли Гірську громаду на Луганщині: загинули мати з дитиною

Росіяни не припиняють обстрілювати Луганську область.

Протягом минулої доби загарбники завдали ударів по Гірській громаді. Внаслідок ворожої атаки російської армії загинули мати з дитиною.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського.

Є поранені в Сєвєродонецьку, яке росіяни посилено штурмують. Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Напередодні один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. Батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Українські військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.

За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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