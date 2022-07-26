Окупанти обстріляли Харків і Чугуїв: Синєгубов розповів деталі ворожої атаки

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнув дах будівлі автосалону. Крім того, кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Попередньо, постраждалих внаслдідок російської атаки немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ковм того, окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. За словами керівника області, є влучання по критичній інфраструктурі. "Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди", - додав він.

В області протягом доби російські війська обстріляли Циркунівську громаду. Постраждав житловий будинок. У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни "поливають" наши захисників артилерійським вогнем. Ми даємо відсіч на всіх напрямках. Зокрема, стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка - Дементіївка", - повідомив голова ОВА.

Читайте також: