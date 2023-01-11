Окупанти обстріляли Харків і ще 20 міст і сіл області: влучили у склад піротехніки, пошкодили будинки

Вчора, 10 січня, близько 23:00 російські війська обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Виникла масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це сьогодні, 11 січня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму каналі в Telegram.

Окрім цього, впродовж доби окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

"На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив із втратами, отримавши відсіч. Віримо в ЗСУ та спільно допомагаємо нашим захисникам. Україна переможе", - написав Синєгубов.

Обстріл Харкова 10 січня

Нгадаємо, ввечері 10 січня у Харкові пролунали вибухи. Влада повідомила про удари з боку російських військ. Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки, там здетонували піротехнічні вироби.

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка відвідала український Харків, назвала місто символом божевілля російської агресії.

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